Σημάδια διάλυσης η Χίμκι, δεν κατεβαίνει στη VTB League!

Η Χίμκι δεν κατάφερε να αποδείξει ότι βρήκε λύση στο ζήτημα της χρηματοδότησης ενόψει της σεζόν 2021-22 και έτσι δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη VTB League.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός Αθλητισμού των Περιχώρων της Μόσχας, Ρόμαρ Τεριούσκοφ αποκάλυψε πως η Χίμκι μπορεί να μην αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη VTB League, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τα πολλά οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν φέτος τη ρωσική ομάδα.

Έτσι, λοιπόν η ήττα από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν το βράδυ της Πέμπτης 13/5 συνδυάστηκε με τον αποκλεισμό της Χίμκι στα προημιτελικά της VTB League ήταν ίσως ο τελευταίος αγώνας της Χίμκι στη διοργάνωση. Το ζήτημα πλέον έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του κλαμπ ενώ το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS αναφέρει πως η ρωσική ομάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δεν θα αγωνιστεί στη VTB της νέας σεζόν!

Russian news agency TASS reports that Khimki couldn't prove their financing and won’t participate in the next VTB League season.