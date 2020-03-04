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  • COPA DEL REY 2005/06

  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΑΡΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΒΟΝΝΗ -

    PRE-MATCH

  • ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -

    vs

    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -

    PRE-MATCH

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -

    vs

    ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ -

    vs

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2

    vs

    ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 0

    vs

    ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 1

    LIVE MATCH

  • ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -

    vs

    ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ 0

    vs

    ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΑΖΡΑΝ 2

    vs

    ΑΛ ΚΑΛΕΖ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ 0

    vs

    ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΛ ΑΙΝ 3

    vs

    ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ -

    vs

    ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ 84

    vs

    ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ 83

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΤΕΜΠ -ΣΟΥΜΖ ΡΕΒΝΤΑ 80

    vs

    ΟΥΡAΛ 65

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΥΡAΛΜΑΣ 40

    vs

    ΡΟΥΝΑ ΜΟΣΧΑΣ 25

    LIVE MATCH

  • LIVE

    UNIVERSITY-UGRA 43

    vs

    ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 34

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 76

    vs

    ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ 85

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Β’ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΟΥΓΚΕΣΕΡΑ 0

    vs

    ΜΑΡΙΝΣ ΓΚΙΣΕΝΙ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΑΝΡAΙΖ 1

    vs

    ΜΟΥΣAΝΖΕ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΕΤΙΝΤΣΕΛΕΣ 1

    vs

    ΡAΓΙΟΝ ΣΠΟΡΤΣ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    AΠΡ FC 1

    vs

    ΡΟΥAΝΤΑ ΠΟΛΙΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) 94

    vs

    ΣΠAΡΤΑΚ ΝΟΤΖΙΝΣΚ (Γ) 48

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) 48

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) 28

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) 31

    vs

    ENISEY (W) 31

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) 89

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ U19 1

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ U19 2

    LIVE MATCH

  • ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ U19 -

    vs

    ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ U19 -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -

    vs

    ΝΤΕΡΜΠΙ ΚAΟΥΝΤΙ U19 -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΟΥΛ 4

    vs

    ΟΝΤΟΥΠΑΡAΚΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠΡAΙΤ ΣΤΑΡΣ 0

    vs

    ΜΠΑΡAΡΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΥΣΤΡΙΑ U19 0

    vs

    ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) 0

    vs

    ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) 2

    LIVE MATCH

  • ΟΡΜΑΝ ΓΚΕΝΤΣΛΙΚ (Γ) -

    vs

    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1

    vs

    ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75

    vs

    ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99

    vs

    ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83

    vs

    ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77

    vs

    ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83

    vs

    ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82

    vs

    ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 78

    vs

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 80

    vs

    ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 75

    vs

    ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 80

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 70

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 54

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 54

    vs

    ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣAΟΥΘΕΡΝ ΙΓΚΛΣ 75

    vs

    ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 76

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 65

    vs

    ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ 75

    vs

    ΣΤΟΝΙ ΜΠΡΟΥΚ ΣΙΓΟΥΛΦΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 85

    vs