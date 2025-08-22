Ποτζέκο: «Στεναχωρήθηκα όταν ο πρόεδρός μας είπε "αύριο δεν παίζει ο Γιάννης"»

Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο σχολίασε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το φιλικό της Ιταλίας με την Ελλάδα και τη σπουδαία κίνηση της Σάσαρι να δώσει συμβόλαιο στον Ακίλε Πολονάρα.

Η Ιταλία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Aegean Acropolis με δύο ήττες, απέναντι σε Λετονία και Ελλάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 την Πέμπτη 28/8 στη Λεμεσό.

Η Εθνική παρατάχθηκε κόντρα στους Ιταλούς χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο να στέκεται στον Greek Freak, δηλώνοντας χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για την αγκαλιά τους στο προηγούμενο EuroBasket: «Του το είπα μετά το παιχνίδι, έκανα μια προσποίηση. Του είπα "συγγνώμη, δεν είμαι σε φόρμα, δεν μπορώ να πηδήξω". Είναι εκπληκτικός τύπος και αυτός και ο Θανάσης! Ήμουν λίγο στεναχωρημένος όταν ο πρόεδρός μας είπε ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει αύριο (σ.σ. στο παιχνίδι της Παρασκευής). Ήμουν στεναχωρημένος γιατί λατρεύω να τον βλέπω να παίζει μπάσκετ! Αυτό έλεγα στον Σπανούλη πριν από τον αγώνα. Δεν έχεις πολλές φορές την ευκαιρία να δεις τον Αντετοκούνμπο να παίζει».

Από ‘κει και πέρα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον κόουτς Σπανούλη. Έπαιξαν σκληρά σε όλο το ματς. Ανησυχώ γιατί είχαμε δύο τραυματισμούς και αυτό δεν είναι καλό νέο αφού παίζουμε σε έξι μέρες. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, δεν είχαμε μεγάλη σταθερότητα. Θα πρέπει να παίζουμε καλά για 40 λεπτά. Έχουμε ακόμη πέντε μέρες για να δουλέψουμε για την πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάδα, που τότε θα είναι πλήρης.

Ελπίζω να είμαστε υγιείς. Εμείς παίξαμε όπως παίζουμε πάντα, δεν είχαμε κάποια στρατηγική, θέλαμε να βρούμε χημεία και ταυτότητα παίζοντας το ματς αυτό με όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Θα δούμε την Πέμπτη πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα με τον Αντετοκούνμπο, τον Μήτογλου και τον Σλούκα. Η ζωή των διαιτητών δεν είναι εύκολη, πήραν μια ανόητη απόφαση στο τέλος που δεν έδωσαν φάουλ πάνω στον Νιάνγκ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν χάσαμε λόγω της διαιτησίας, αλλά θα μπορούσαν να είναι πιο έξυπνοι. Θεωρώ πως είναι καλοί διαιτητές, σήμερα ίσως να μην ήταν σε φόρμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ, εκτός από το πρώτο ματς (γέλια)».

Ερωτηθείς για την κίνηση της Σάσαρι να δώσει συμβόλαιο στον Ακίλε Πολονάρα, υπογράμμισε: «Είναι τεράστια υπόθεση πως η Σάσαρι υπέγραψε τον Πολονάρα. Τον είχα κι εγώ παίκτη στη Σάσαρι. Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον πρόεδρο που έκαναν αυτή την κίνηση. Εστιάζουμε τόσο στα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Ο Ακίλε είναι φανταστικό παιδί, μας λείπει πολύ και είμαστε δίπλα του. Οι άνθρωποι της Σαρδηνίας θα είναι στο πλευρό του».