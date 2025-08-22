Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έσβησε τα φώτα στον Μέλι και ο Θανάσης στον Τόμπσον σε δύο εντυπωσιακές φάσεις.

Θεάμα μοιράζουν στο ΟΑΚΑ oι Αntetokounbros. Μπορεί ο Γιάννης να μην παίζει στο φιλικό με την Ιταλία, αλλά απολαμβάνει τα αδέρφια του να... κατεβάζουν τα φώτα στους αντιπάλους τους.

Αρχικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο κέρασε ένα απίθανο μπλοκ τον Μέλι και στη συνέχεια ο Θανάσης ακολούθησε και... έσβησε τα φώτα στον Τόμπσον. Ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς και ξεσήκωσαν τον κόσμο στο γήπεδο.

Δείτε τις φάσεις