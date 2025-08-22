Σε μία πολύ όμορφη εικόνα από το ΟΑΚΑ, ο Κώστας Σλούκας παρακολουθεί αγκαλιά με την κόρη του την αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Κώστας Σλούκας μπορεί να πήρε... ρεπό από το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις, αλλά παραμένει δίπλα στην ομάδα.

Ενώ φυσικά στο ΟΑΚΑ βρίσκεται και η οικογένειά του. Ο Κώστας Σλούκας πριν την έναρξη της αναμέτρησης πήρε την κόρη του αγκαλιά για να παρακολουθήσει από κοντά τη δράση.

Άλλωστε η μικρή Βαλέρια βρίσκεται, όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες, δίπλα στον μπαμπά της στο ΟΑΚΑ και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.