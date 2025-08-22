Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ιταλία - Ελλάδα: Ο Σλούκας αγκαλιά με την κόρη του στο ΟΑΚΑ
Ο Κώστας Σλούκας μπορεί να πήρε... ρεπό από το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις, αλλά παραμένει δίπλα στην ομάδα.
Ενώ φυσικά στο ΟΑΚΑ βρίσκεται και η οικογένειά του. Ο Κώστας Σλούκας πριν την έναρξη της αναμέτρησης πήρε την κόρη του αγκαλιά για να παρακολουθήσει από κοντά τη δράση.
Άλλωστε η μικρή Βαλέρια βρίσκεται, όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες, δίπλα στον μπαμπά της στο ΟΑΚΑ και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
