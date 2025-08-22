Η Ελλάδα τίθεται αντιμέτωπη με την Ιταλία στο πλαίσιο του Τουρνουά Ακρόπολις ενόψει του EuroBasket 2025. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Η Εθνική ομάδα δίνει το δεύτερο φιλικό της τεστ στο πλαίσιο του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις, συνεχίζοντας την προετοιμασία της για το επερχόμενο EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί απόψε (22/8) αντιμέτωπο με την Ιταλία στο κλειστό του ΟΑΚΑ, σε μία ακόμη δυνατή πρόβα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ NEWS.