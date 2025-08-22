Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Πού θα δείτε το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία
Η Εθνική ομάδα δίνει το δεύτερο φιλικό της τεστ στο πλαίσιο του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις, συνεχίζοντας την προετοιμασία της για το επερχόμενο EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου).
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί απόψε (22/8) αντιμέτωπο με την Ιταλία στο κλειστό του ΟΑΚΑ, σε μία ακόμη δυνατή πρόβα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ NEWS.
