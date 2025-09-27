Stoiximan Super Cup: Η «Χρυσή Βίβλος» της διοργάνωσης μετά την τέταρτη διαδοχική κατάκτηση του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι για τέταρτη διαδοχική χρονιά η ομάδα που κατακτά το Stoiximan Super Cup μετά τη νίκη επί του Προμηθέα στη Ρόδο. Δείτε τη «Χρυσή Βίβλο» της διοργάνωσης.
Η Ρόδος για ακόμα μία χρονιά φιλοξένησε το Stoiximan Super Cup με τον τελικό των αιωνίων να βγάζει νικητή τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Προμηθέα με 92-83 και διατήρησαν τον τίτλο που κερδίζουν από το 2022. Την αρχή είχε κάνει ο Άρης το μακρινό 1986, ενώ από το 2020 και έπειτα, ο θεσμός έχει καθιερωθεί.
Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup
- 1986 - Άρης (διπλός τελικός)
- 2020 - Προμηθέας
- 2021 - Παναθηναϊκός
- 2022 - Ολυμπιακός
- 2023 - Ολυμπιακός
- 2024 - Ολυμπιακός
- 2025 - Ολυμπιακός
Ανά Ομάδα
- Ολυμπιακός 4
- Παναθηναϊκός 1
- Προμηθέας 1
- Άρης 1
@Photo credits: eurokinissi
