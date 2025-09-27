Χωρίς τον Αντώνη Καραγιαννίδη θα παραταχθεί ο Προμηθέας στον τελικό του Stoiximan Super Cup με τον Ολυμπιακό. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με τον Αντώνη Καραγιαννίδη να μη βρίσκεται στη 12άδα των Πατρινών. Ο σέντερ του Προμηθέα αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και έτσι έμεινε εκτός από την αναμέτρηση που κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει τον Όμηρο Νετζήπογλου αντί του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ εκτός είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.

Η 11άδα του Προμηθέα: Χαμοντς, Πλώτας, Μπαζίνας, Μακάλουμ, Πρέκας, Κόουλμαν, Κομνιανίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μάκουρα, Σταυρακόπουλος