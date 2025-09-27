Ολυμπιακός - Προμηθέας: Χωρίς Καραγιαννίδη οι Πατρινοί
Ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με τον Αντώνη Καραγιαννίδη να μη βρίσκεται στη 12άδα των Πατρινών. Ο σέντερ του Προμηθέα αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και έτσι έμεινε εκτός από την αναμέτρηση που κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει τον Όμηρο Νετζήπογλου αντί του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ εκτός είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.
Η 11άδα του Προμηθέα: Χαμοντς, Πλώτας, Μπαζίνας, Μακάλουμ, Πρέκας, Κόουλμαν, Κομνιανίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μάκουρα, Σταυρακόπουλος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.