O Φρανκ Μπάρτλεϊ μείωσε στο καλάθι με απίστευτο buzzer beater τρίποντο στο τέταρτο δεκάλεπτο του ΑΕΚ - Προμηθέας.

Η Ρόδος φιλοξενεί για μία ακόμη χρονιά τον θεσμό του Stoiximan Super Cup. Συνολικά τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, θέλοντας να αρχίσουν με θετικό πρόσημο την πορεία τους.

Η αρχή έγινε με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Προμηθέα με τους Πατρινούς να έχουν ξεκινήσει πιο δυναμικά, ωστόσο ο Φραν Μπάρτλεϊ κρατούσε την Ένωση κοντά στο σκορ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου σκόραρε buzzer beater τρίποντο από τα 9 μέτρα για να μειώσει στο καλάθι γράφοντας το 64-66.