O Παναγιώτης Γιαννάκης παρακολουθεί τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Προμηθέα για το Stoiximan Super Cup.

Η Ρόδος φιλοξενεί για μία ακόμη χρονιά τον θεσμό του Stoiximan Super Cup. Συνολικά τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, θέλοντας να αρχίσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν. Από νωρίς προσέφερε θέαμα ο Προμηθέας, στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ.

Στο παιχνίδι βρίσκεται για να το παρακολουθήσει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης με την κάμερα να τον απαθανατίζει.