Στην κυκλοφορία βγήκαν τα εισιτήρια του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο και με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Προμηθέα και της Καρδίτσας.

Την Παρασκευή 26/9 και το Σάββατο 27/9 θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Stoiximan Super Cup, με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Προμηθέα Πατρών και την Καρδίτσα να ετοιμάζονται ώστε να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό, τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του τουρνουά βγήκαν στην κυκλοφορία, με τη διάθεση τους να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ενώ για η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Gov.gr.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η διάθεση των εισιτηρίων για το Stoiximan Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε. Διαβάστε τις λεπτομέρειες.

Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, την Παρασκευή 26/9 και το Σάββατο 27/9, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA και της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ στο πλαίσιο του Stoiximan Super Cup ενημερώνουμε τους φιλάθλους που θέλουν να τους παρακολουθήσουν από κοντά ότι: Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ διαδικτυακά (ticketmaster)#mce_temp_url#!.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή (26/9)

ΑΕΚ-Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA (17:30 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο (27/9)

Τελικός (20:30 ΕΡΤ2)

Είσοδος ΜΟΝΟ με Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει το QR code για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης δεν πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό ταυτότητάς τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). για να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους.

Tιμές και ταυτοπροσωπία

Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια). Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες: 30, 50, 70.