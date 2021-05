Μπουγέλο και... ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια της Μπιλμπάο για την παραμονή στην ACB (vid)

Ο Γιάννης Αθηναίου εκπλήρωσε και με το παραπάνω την αποστολή του στην χώρα των Βάσκων καθώς βοήθησε την ομάδα του να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν και από τους καλύτερους στο ματς κόντρα στην Μπανταλόνα όπου «σφραγίστηκε» η παραμονή της ομάδας, ενώ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια.

Εκείνος που δέχθηκε το μεγαλύτερο «μπουγέλο» ήταν ο προπονητής Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος στην ομιλία του, αποθέωσε τους παίκτες της Μπλμπάο.

Μπιλμπάο - Μπανταλόνα 94-73: Σώθηκε με κορυφαίο Αθηναίου!

Δείτε τι έγινε μετά το τέλος

"Guys, thank you for believe, thank you for all the fans, for Bilbao, thank you for Bizkaia. You are great"@Alexmumbru15 haciendo historia pic.twitter.com/efgmqvF42a

— RETAbet Bilbao Basket (@bilbaobasket) May 23, 2021