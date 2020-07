Ο 30χρονος γκαρντ, μετά από ένα χρόνο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, γύρισε στην ιβηρική χερσόνησο, όπου είχε αγωνιστεί την τριετία 2016-19 στην Ανδόρα.

Η Γκραν Κανάρια ανακοίνωσε την απόκτησή του Άντριου Αλμπισί για την αγωνιστική περίοδο 2020-21.

[ ENG] Herbalife Gran Canaria signs Andrew Albicy.

Albicy spent last season with Zenit playing both VTB League and EuroLeague.

https://t.co/fzYYocbOCe pic.twitter.com/TN9YaXUtMH

— Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 25, 2020