Συνεχίζει στην Μούρθια ο Στρόμπερι (pic)

Ο Ντι Τζέι Στρόμπερι θα φορέσει την φανέλα της Μούρθια, όπως ενημερώνουν ισπανικά κι ιταλικά δημοσιεύματα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά για τον 34χρονο φόργουορντ που θα αγωνιστεί στην Liga Endesa, καθώς το 2018-19 έπαιξε στην Γκραν Κανάρια.

Τελευταίος σταθμός του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού (2015-16) ήταν η Ορλεάν της Γαλλίας, στην οποία είχε κατά μέσο όρο 13.1 πόντους, 3.4 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ.

DONE DEAL: DJ Strawberry has signed with UCAM Murcia, I am told https://t.co/VTzJ5HrTym

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 23, 2020