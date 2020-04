Ντιλέινι: «Η απόφαση να παίξουμε είναι τρελή»! (pics)

Οι 18 ομάδες της Liga Endesa πραγματοποίησαν σήμερα (20/4) έκτακτη τηλεδιάσκεψη και συμφώνησαν για τον τρόπο που θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος 2019-20.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες 12 ομάδες της κατάταξης (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαραγόσα, Τενερίφη, Μπιλμπάο, Ανδόρα, Μάλαγα, Βαλένθια, Μπούργος, Μπασκόνια, Γκραν Κανάρια και Ομπραδόιρο) θα χωριστούν σε δυο γκρουπ των έξι ομάδων.

Οι πρώτες δυο ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στα ημιτελικά και οι νικητές θα παίξουν στον τελικό.

Από την πλευρά του, ο Μάλκολμ Ντιλέινι σχολίασε αρνητικά τη συγκεκριμένη εξέλιξη: «Επιτρέψτε μου αν επαναδιατυπώσω… Η πρόταση είναι σταθερή, η ιδέα του να παίζουμε ειδικά χωρίς να έχουμε περάσει τεστ είναι τρελή! Αυτή είναι η άποψη μου… Δεν θα πω κάτι άλλο».

Και πρόσθεσε: «Θα ήθελα πολύ να δω έναν παίκτη που ήταν εκτός δράσης για πάνω από ένα μήνα να δίνει αγώνες επιπέδου playoffs σε τρεις εβδομάδες».

Let me reword that... the proposal is solid, the idea of us still playing especially with no testing is crazy.. that’s my statement lol.. not saying anything else

— malcolm delaney (@foe23) April 20, 2020