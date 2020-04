«Παππού σε ευχαριστώ που μου έμαθες να αγαπώ την Μπαρτσελόνα»!

Βράζουν ακόμα στην Ισπανία πλήθος αίματα από πολυποίκιλες ράτσες. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να χωνευτούν και να πλάσουν έναν σταθερό τύπο, μήτε ψυχικά μήτε ιδεολογικά. Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο σπουδαιότερος Έλληνας πεζογράφος δίνει την ακριβέστερη περιγραφή για τους Ισπανούς και τις διαφορές τους:

«Οι Βάσκοι πεισματάρηδες, δυνατοί, με την αλαζονική τους πεποίθηση πως είναι οι πρώτοι μυστηριώδεις κάτοικοι της ισπανικής γης... Οι Καταλανοί, πραχτικοί και εργατικοί, οι κάτοικοι της Γαλικίας με την απαλή ονειροπόλα ψυχή και οι Καστιγιάνοι αρχόντοι, γενναίοι, φτωχοί, υπερήφανοι, δημιουργοί της μεγάλης ισπανικής δόξας. Οι Ανδαλουσιανοί, με το γλυκό θερμό κλίμα τους φιλήδονοι σαν Άραβες, τεμπέληδες, μα συνάμα άγριοι αναρχικοί όλο φλόγα και οι ράτσες που κατοικούν στα ακρογιάλια της Βαλένθιας, εύθυμοι, φιλόκερδοι και επιπόλαιοι».

ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ

Τουλάχιστον συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ο Ισπανός δεν είναι μελοδραματικός, δεν κλαίγεται, δεν φωνάζει. Δεν καταδέχεται να ξεπέσει σε μάταια παράπονα αλλά αντρειεύεται στις συμφορές όπου η ψυχή σφυροκοπιέται. Πάθος και τίποτα! Αυτοί είναι οι δυο πόλοι και γύρω τους περιστρέφεται η ισπανική ψυχή: Το πάθος, η λαχτάρα, ο θερμός εναγκαλισμός της ψυχής και συγχρόνως το συναίσθημα πως όλα αυτά είναι ένα τίποτα, πως ο θάνατος είναι ουσιαστικά ο μέγας κληρονόμος.

Τούτες τις μέρες οι σημαίες στην Puerta del Sol κυματίζουν μεσίστιες και τηρείται ενός λεπτού σιγή... Η Μαδρίτη, η υψηλότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η πιο… κοντινή στον ουρανό έγινε το επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα και οι Ισπανοί, αυτός ο περήφανος λαός που έχει ως ύψιστο αγαθό την τιμή, δεν μπορεί να θρηνήσει τους νεκρούς του.

Αγαπώ την Ισπανία. Απολαμβάνω την επιστροφή από το γραφείο με συνοδηγό τον Αλέξανδρο Λοθάνο ακούγοντας τον να μιλάει για τη Βαρκελώνη όπου μεγάλωσε, να λέει ιστορίες για τον Μίτσελ και τον Γκράθια, να του κάνω ηλίθιες ερωτήσεις όπως αν ήταν υποχρεωμένος να μάθει καταλανικά όταν ήταν μικρός, αν όντως ο Φράνκο κυνήγησε την Μπαρτσελόνα ή αν όλο αυτό είναι ένα… παραμύθι των Καταλανών.

Περιμένω με λαχτάρα κάθε Φεβρουάριο το Copa del Rey, το Final 8 του μπάσκετ μετρώντας αντίστροφα και κάνοντας πλάνα σχεδόν δυο μήνες πριν ώστε να μην ξεγλιστρήσει δευτερόλεπτο! Να μην πάει μέρα χαμένη που λέμε… Ό,τι συνέβη και φέτος στη Μάλαγα της Ανδαλουσίας, όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού στην Ισπανία που γονάτισε τη χώρα και έχει βυθίσει τους Ισπανούς στο πένθος.

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΠΠΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΑ

Φαίνεται κάθε στιγμή το βάρος που κουβαλούν οι Ισπανοί συνάδελφοι τούτες τις ημέρες, οι μαύρες σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Στις 24/3 ο Νταμιά, ο υπεύθυνος Τύπου της Μανρέσα δεχόταν ευχές για τα γενέθλια του κι έπειτα από τρεις μέρες αποχαιρετούσε τον παππού του που πέθανε από κορονοϊό με ένα tweet και μια φωτογραφία, ευχαριστώντας τον που τον έμαθε να αγαπάει την Μπαρτσελόνα.

«Η θεία μου πεθαίνει…Έδωσε μάχη 14 χρόνια με τον καρκίνο όμως το χειρότερο σε αυτό το τέλος είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να την αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει» έγραψε στο Twitter o Τσέμα από τη Μαδρίτη ενώ ο Χουάν Κάρλος από τη Βαλένθια παρέμεινε στο νοσοκομείο από τις αρχές Μαρτίου μαζί με τους γονείς του! Άνθρωποι που πριν από έναν μήνα η έγνοια τους ήταν ένας αγώνας μπάσκετ και όχι το πώς θα επιβιώσουν.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη Μάλαγα κατεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου. Ήταν ένας άνδρας 62 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων. Λίγες μέρες νωρίτερα, για την ακρίβεια στις 16 Φεβρουαρίου, το Copa del Rey έφτανε στην κορύφωση του, με τον Φελίπε Ρέγιες να σηκώνει το Κύπελλο του Βασιλιά πριν δει τον αδελφό του, Αλφόνσο να λυγίζει από τον Covid-19 κι εν τέλει να βγαίνει νικητής έπειτα από πολυήμερη μάχη στο νοσοκομείο!

Ουδείς μπορούσε να διανοηθεί εκείνες της μέρες τι επρόκειτο να ακολουθήσει, ουδείς μπορούσε να μυριστεί τον φόβο που ερχόταν, ουδείς το έβλεπε να έρχεται. Μια ψυχή γεμάτη αντινομία, ένας λαός που δεν χορταίνει να βλέπει, να αγγίζει και να αγκαλιάζει, πλέον αποχαιρετάει τους δικούς του ανθρώπους σε απόσταση… άνω των δυο μέτρων. Όλα αυτά έμοιαζαν με αστείο το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου.

Grandpa Miquel Teixidó (84) passed away due to COVID19

Thank you for many things, 'avi'. above all,thank you to teach us love family,football,Barça, basketball, and to live life with humor,common sense,joy.We won’t forget this cruel ending that didn't allow us to be by your side https://t.co/SDD6L04Swa

Dam (@DamBadiaTeixido) March 27, 2020