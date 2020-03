Ρέγιες: «Ο γαμ…ος ιός είναι ύπουλος αντίπαλος, δεν είναι ανέκδοτο»! (pic)

Powerfest: Η δημοφιλής σειρά από τουρνουά για τους λάτρεις του πόκερ. |21+

Η Ισπανία είναι η δεύτερη κατά σειρά πληγείσα χώρα στην Ευρώπη μετά από την Ιταλία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προσπαθώντας να περιορίσει τη διασπορά του Covid-19.

Ο βετεράνος άσος της Εστουδιάντες, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάλαγα είναι σε καραντίνα από το περασμένο Σάββατο (14/3) κι ενημερώνει για την πορεία της υγείας του μέσω Twitter.

«Αυτός ο γαμ…ος (κορονοϊός) είναι ένας πολύ δυνατός, σκληρός και ύπουλος αντίπαλος, πραγματικά επίμονος! Η ηλικία μου και η φυσική μου κατάσταση μού επιτρέπουν να παλέψω κι ελπίζω όλα να τελειώσουν γρήγορα. Για μένα, δεν θα είναι ανέκδοτο ή αστείο σε λίγα χρόνια. Σίγουρα δεν θα ήθελα να μιλήσω ξανά για αυτόν»!

El hideputa es un enemigo muy poderoso, cruel, traicionero y tremendamente persistente. Mi edad y condición física me permiten combatirlo y espero acabar con él lo antes posible.

Para mí no quedará en anécdota ni en risas dentro de unos años. Seguramente no querré hablar de él.

— Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 25, 2020