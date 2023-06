Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θυμήθηκε τον Κόμπι Μπράιαντ και τη «Mamba Mentality» λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του 23ου Grand Slam της καριέρας του.

Μπορεί ο Κόμπι Μπράιαντ να έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου του 2020, μετά και το μοιραίο δυστύχημα με το ελικόπτερο, όμως η κληρονομιά της «Mamba Mentality» συνεχίζει να υπάρχει. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς υπήρξε τελευταίος θιασώτης της.

Ο Σέρβος μόλις είχε κατακτήσει το 23ο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας με 3-0 στον τελικό του Roland Garros του Κάσπερ Ρούουντ. Αμέσως μετά ο Τζόκοβιτς ρωτήθηκε για το τζάκετ που είχε πάνω του τον αριθμό «23», τις κατακτήσεις του δηλαδή και τον λόγο που υπήρχε αυτήν η αυτοποπεποίθηση.

Η απάντηση έφερε τον Κόμπι Μπράιαντ στο προσκήνιο. «Mamba Mentality, ξέρεις ότι πρόκειται να συμβεί ακόμα και πριν γίνει κάτι. Πιστεύω πολύ σε αυτήν τη δύναμη, μία δύναμη του μυαλού που προβάλλει τις σκέψεις δημιουργώντας το μέλλον για τον κάθε ένα.

Τώρα είναι εύκολο να το πω, αλλά πραγματικά πίστευα βαθιά στην ικανότητα να φτάσω αυτά τα όρια. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν όρια. Θα συνεχίσω και ανυπομονώ για το επόμενο Grand Slam» ήταν τα λόγια του πολυνίκη των Major τίτλων στο τένις.

Οι επιρροές του όμως από έναν θρύλο του μπάσκετ δε γινόταν να λείπουν...

