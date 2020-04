Τζέιμς: «Προσπαθείτε να σώσετε τα λεφτά σας»! (pics)

Η 24η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία που αποφασίστηκε στη σημερινή (23/4) τηλεδιάσκεψη όπου συμμετείχαν οι ομάδες και οι επικεφαλής της διοργανώτριας αρχή ενώ έγιναν γνωστά τα δεδομένα που ισχύουν στα συμβόλαια των παικτών.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε τις επιφυλάξεις του: «Πως θα με υποχρεώσετε να τελειώσω τη χρονιά δίχως να μου εγγυηθείτε τον μισθό μου; Αυτό δεν βγάζει νόημα, είμαι μπερδεμένος. Επίσης, πως θα επεκτείνετε το συμβόλαιο μου για ακόμα έναν μήνα και θα μειώσετε τον συνολικό μισθό μου; Όλο αυτό ακούγεται σαν να προσπαθείτε να σώσετε τα λεφτά σας»!

How can u make me finish the season but not guarantee the salary that don’t make sense to me. I’m confused.

And how can u extend my contract another month and lower my total salary. This whole thing sounds like y’all trying to save YALL money

