Kροατία: Καταρρακωμένος ο Μπογκντάνοβιτς μετά τον αποκλεισμό, έφυγε τελευταίος από το παρκέ! (pic)

O Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς που έδωσε την ψυχή του (38 πόντοι) στο ματς της Κροατίας με την Γερμανία, ήταν καταρρακωμένος μετά τον αποκλεισμό της χώρας του.

Οι Γερμανοί άφησαν τους Κροάτες εκτός Ολυμπιακών Αγώνων και τους... εκτέλεσαν μέσα στην έδρα τους. Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς ήταν συγκινητικός με 38 πόντους, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του. Μετά το τέλος έμεινε στο παρκέ, δείχνοντας τη στεναχώρια από τον αποκλεισμό της χώρας του από τη μεγάλη γιορτή του Τόκιο. Δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έγιναν στο ματς.

Η εικόνα σε αυτή την περίπτωση τα λέει όλα για τον παίκτη των Τζαζ

An emotional @44bojan was the last man off the floor as he stayed to thank the incredible home support in Split 💔🇭🇷 #FIBAOQT pic.twitter.com/UT2u3rFzjG