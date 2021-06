Ιταλία: Η 14άδα για το Προολυμπιακό (pic)

H Ιταλία ανακοίνωσε την αποστολή της για το Προολυμπιακό Τουρνουά.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θέλει να βρεθεί η Ιταλία και γνωστή έγινε η 14άδα που θα πάει στο Προολυμπιακό της Σερβίας για να διεκδικήσει την πρόκριση.

Οι παίκτες που θα παλέψουν για τη Squadra Azzurra είναι: Μέλι, Πατσόλα, Πολονάρα, Ρίτσι, Ρουζιέρ, Σπίσου, Τεσιτόρι, Τονούτ, Αμπάς, Ντιούφ, Φοντέκιο, Μανιόν, Μορασκίνι και Βιτάλι.

Φυσικά δεν υπάρχει το όνομα του Μάρκο Μπελινέλι που δήλωσε πως δεν θα μπορέσει φέτος να βρεθεί δίπλα στην εθνική της χώρας του, αλλά και ο Γκαλινάρι που συνεχίζει στα playoffs του ΝΒΑ με τους Χοκς.

🇮🇹 I 14 per Belgrado



Il CT Sacchetti ha scelto i 14 che oggi volano in Serbia.

Lasciano il raduno Nicola Akele, Leo Candi e Matteo Spagnolo. I 12 per il Preolimpico a ridosso dell'inizio del torneo. ⏳



➡️ https://t.co/Y96CdUC8Zi#NothingButAzzurri#Italbasket pic.twitter.com/ezjN8jQu2u