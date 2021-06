Ιταλία: Δεν παίζει ο Μπελινέλι στο Προολυμπιακό! (pic)

Χωρίς τον Μάρκο Μπελινέλι θα παίξει η Ιταλία στο Προολυμπιακό τουρνουά

Κακά μαντάτα για την Εθνική Ιταλίας που θα παίξει χωρίς τον ηγέτη της στο Προολυμπιακό τουρνουά. Ο Μάρκο Μπελινέλι δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού έκανε γνωστό πως δεν θα βρίσκεται στο Βελιγράδι μαζί με την αποστολή των Ιταλών. Πάντως δεν έκανε λόγο για οριστικό τέλος από την εθνική ομάδα της πατρίδας του, θέλοντας να παίξει στο μέλλον ξανά.

Στην πρώτη φάση του τουρνουά θα κοντραριστεί με Πουέρτο Ρίκο και Σενεγάλη, ενώ στον άλλο όμιλο βρίσκονται η Σερβία, οι Φιλιππίνες και η Δομινικανή Δημοκρατία.

Στο Παγκόσμιο του 2019, την τελευταία μεγάλη διοργάνωση που έπαιξε με την Ιταλία, είχε 15 πόντους, 3.2 ασίστ και 4 ριμπάουντ μέσο όρο.

