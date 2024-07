Ο Βασίλης Τολιόπουλος πέτυχε ένα φοβερό τρίποντο κόντρα στην Σλοβενία στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

«Τρέλανε» κόσμο ο Βασίλης Τολιόπουλος στο τέλος της πρώτης περιόδου στον ημιτελικό του Προολυμπιακού κόντρα στη Σλοβενία. Ο γκαρντ της Εθνικής και του Άρη πήρε τη μπάλα από την επαναφορά έτρεξε το γήπεδο και το μπουμπούνισε από τα εννιά μέτρα, τρελαίνοντας τον κόσμο στο ΣΕΦ. Φοβερό πρώτο δεκάλεπτο για την Εθνική.

Δείτε την εκτέλεση

