Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται στην προπόνηση της Εθνικής Ανδρών ενόψει των ματς με Γεωργία και Ισπανία.

Με την παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Αυτό σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί στο ματς του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15) για τη Euroleague.

Συνολικά 11 παίκτες ήταν παρόντες ενόψει των δύο αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00).

Σημαντική απουσία του Νικ Καλάθη. Ο Έλληνας γκαρντ δεν μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια σε αυτούς τους αγώνες, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο πέλμα, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων που έχουν υποχρεώσεις στην Euroleague θα ενσωματώνονται σταδιακά και μέχρι την Πέμπτη.

Μοναδικός εξ αυτών που ήταν από σήμερα στις προπονήσεις ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε το πρόγραμμα μαζί με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Μιχάλη Λούντζη, Νίκο Χουγκάζ, Μάνο Χατζηδάκη, Νάσο Μπαζίνα, Νίκο Περσίδη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Την Τρίτη στις 24/11 είναι προγραμματισμένη η media day της Εθνικής στο προπονητήριο Green Court του T – Center.