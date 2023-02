Ο Νίκος Χουγκάζ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Λετονία - Ελλάδα με ένα απίθανο δίποντο, αφού ήταν γονατισμένος στο παρκέ!

Ο Νίκος Χουγκάζ δοκίμασε την τύχη του. Δεν είχε και άλλη επιλογή, αφού ο χρόνος στη 2η περίοδο του αγώνα της Λετονίας με την Ελλάδα τελείωνε. Ο φόργουορντ του Περιστερίου είχε την μπάλα στα χέρια του με ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν γονατισμένος στο παρκέ! Ο Χουγκάζ επιχείρησε να πλησιάσει στο καλάθι της Λετονίας, έχασε προσωρινά την μπάλα και την πήρε με αυτοθυσία.

Δεν το σκέφτηκε. Σούταρε και σκόραρε για να διαμορφώσει το σκορ σε 33-32 μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά.

Δείτε τη φάση:

The very definition of a prayer 🧎‍♂️🤯#FIBAWC x #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/Pz6JVeP1Gy