Οι πρώτες ενδείξεις για τον τραυματισμό του Ντανίλο Γκαλινάρι κρύβουν θετικά νέα, αφού δεν ο χιαστός στο αριστερό γόνατό του παραμένει σταθερός.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι δείχνει να απέφυγε το ενδεχόμενο της ρήξης χιαστού στο αριστερό γόνατό του. Ο Ιταλός φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς τραυματίστηκε, χωρίς να έχει επαφή με συμπαίκτη ή αντίπαλο, στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, απέναντι στη Γεωργία.

Ο προπονητής του, Τζιανπάολο Ποτζέκο εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον τραυματισμό του παίκτη του, ενώ τα πρώτα μαντάτα είναι ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με το Athletic, ο χιαστός του Γκαλινάρι είναι σταθερός. Ωστόσο, οι εξετάσεις στο λαβωμένο γόνατο του Ιταλού θα συνεχιστούν, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει.

Initial exams on Celtics forward Danilo Gallinari’s left knee show that the ACL is stable, full tests to come with an MRI on Sunday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Good early news.