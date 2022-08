Ο Ντανίλο Γκαλινάρι τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γεωργία.

«Συναγερμός» στην Ιταλία, πέντε μέρες πριν από το πρώτο ματς για το EuroBasket 2022. Η αντίπαλος της Ελλάδας στη φάση των ομίλων στο Μιλάνο, είδε τον Ντανίλο Γκαλινάρι να αποχωρεί από την αναμέτρηση απέναντι στη Γεωργία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πιάνοντας το γόνατό του.

Ο Ιταλός φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς έδειχνε να πονάει και μάλιστα ο φυσιοθεραπευτής της Γεωργίας ήταν από τους πρώτους που έσπευσε να τον βοηθήσει, ρίχνοντας ψυκτικό.

This did not look good for Danilo Gallinari.



