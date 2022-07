Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μεγάλη εμφάνιση επί της Πολωνίας με σκορ 93-83, σημειώνοντας 38 πόντους για τη Γερμανία που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο της υποχρεώσεις της στην α' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Σρέντερ έπαιξε με το πόδι στο γκάζι κόντρα στην Πολωνία, σημειώνοντας 38 πόντους με 11/12 βολές, 3/7 δίποντα, 7/18 τρίποντα ενώ είχε ακόμα 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ στα 31:17 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τη Γερμανία που επικράτησε με σκορ 93-83.

Έτσι οι Γερμανοί ανέβηκαν στο 5-1 στην κατάταη του Δ' ομίλου όσον αφορά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή στον β' προκριματικό. Οι νικητές κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (41-30) κόντρα στην Πολωνία που είχε ως σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της τον άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού, Έι Τζέι Σλότερ ο οποίος πέτυχε 32 πόντους με 8/13 τρίποντα.

1. *Γερμανία 5-1

2. Πολωνία 2-4

3. *Ισραήλ 2-3

4. *Εσθονία 2-3

*Έχουν προκριθεί στον β' προκριματικό

Εκκρεμεί το Ισραήλ - Εσθονία

