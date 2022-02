Οι Βόσνιοι «έβγαλαν» το καλύτερο hustle play της χρονιάς! (vid)

Στο παιχνίδι της Βοσνίας με την Λιθουανία, οι παίκτες των γηπεδούχων έφτιαξαν την καλύτερη φάση των «παραθύρων».

Για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στην αναμέτρηση της Τούζλα, οι παίκτες του Βέντραν Μπόζνιτς έβγαλαν το καλύτερο «hustle play» της χρονιάς.

Ο Άτιτς ήταν εκείνος που «κυνήγησε» με αυτοθυσία το κλέψιμο απέναντι στον Τόμας Ντίμσα, ο Μούσα σύρθηκε για να σώσει τη μπάλα, ο Αλιμπέγκοβιτς πάλεψε και κέρδισε τη μπάλα από τον Μινιότας όντας ξαπλωμένος και κατάφερε να βρει την ασίστ στον Γκέγκιτς για το πιο δύσκολο, όσο και εντυπωσιακό καλάθι της βραδιάς.

Δείτε το

What it means to play for 🇧🇦, summarized in 30 seconds. 💙💛#FIBAWC | #WinForBiH pic.twitter.com/7qtVIGurIR