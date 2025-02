Με ένα τεράστιο τρίποντο σχεδόν στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, ο Βασίλης Τολιόπουλος έγραψε το 77-77 και έστειλε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τσεχία στην παράταση.

Η Ελλάδα ήταν μπροστά σε μια διαφαινόμενη ήττα βλέποντας την Τσεχία να κάνει την ανατροπή για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του EuroBasket 2025. Ωστόσο, ο Σατοράνσκι έχασε δύο κρίσιμες βολές στο 77-74 και η Εθνική έσωσε την παρτίδα και έστειλε το ματς στην παράταση χάρη στο τεράστιο τρίποντο του «clutch» Βασίλη Τολιόπουλου.

Ο σουτέρ του Άρη εκτέλεσε ένα μεγάλης δυσκολίας τρίποντο από πολύ μακριά και ευστόχησε στα δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στο έξτρα πεντάλεπτο.

