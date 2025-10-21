Το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 (27/2 & 2/3), με τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς στον πάγκο του.

Ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Μαυροβουνίου και θα κάνει το ντεμπούτο του στους αγώνες με την Ελλάδα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 (27/2 & 2/3), επιστρέφοντας στον πάγκο της μετά την περίοδο 2017–2019.

Ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός προπονητής, Μπόσκο Ράντοβιτς, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία μετά το EuroBasket 2025. Στο τουρνουά που σηματοδότησε το «αντίο» του Νίκολα Βούτσεβιτς από την εθνική ομάδα της πατρίδας του, το Μαυροβούνιο αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, γνωρίζοντας μάλιστα την ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Ράντοβιτς παραιτήθηκε από τον πάγκο της εθνικής ομάδας και η Ομοσπονδία του Μαυροβουνίου ανακοίνωσε πως νέος ομοσπονδιακός τεχνικός είναι ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς, με άμεσο συνεργάτη του τον προπονητή της Μπουντούτσνοστ, Αντρέι Ζάκελι.

Αν και ο Μίτροβιτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από τον Φεβρουάριο, στις αναμετρήσεις με την Ελλάδα, ενώ ο Ζάκελι θα καθοδηγήσει το Μαυροβούνιο στα παιχνίδια του Νοεμβρίου απέναντι στην Πορτογαλία (27/11) και τη Ρουμανία (30/11).