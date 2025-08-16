Δεν τα κατάφερε η Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου απέναντι στην Ουκρανία (73-64) και... περιμένει για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.

Συγκεκριμένα, οι Ελβετοί αναμένουν το αποτέλεσμα του ματς της Σλοβακίας με την Ουκρανία στις 20 Αυγούστου για να περάσουν δεύτεροι με νίκη της Σλοβακίας και να μην χρειαστεί να μπλέξουν με το ενδεχόμενο της τριπλής ισοβαθμίας.

Για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Ισούφ Σάνον με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για την Ελβετία ένας από τους διακριθέντες ήταν ο Σελίμ Φοφανά του Ηρακλή με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-12, 41-31, 62-55, 73-64