Ουκρανία - Ελβετία 73-64: Τα βρήκε «σκούρα» η ομάδα του Παπαθεοδώρου και... περιμένει
Η Ουκρανία επικράτησε με 73-64 της Ελβετίας στα προπροκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027 και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου που πρέπει να περιμένει για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Συγκεκριμένα, οι Ελβετοί αναμένουν το αποτέλεσμα του ματς της Σλοβακίας με την Ουκρανία στις 20 Αυγούστου για να περάσουν δεύτεροι με νίκη της Σλοβακίας και να μην χρειαστεί να μπλέξουν με το ενδεχόμενο της τριπλής ισοβαθμίας.
Για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Ισούφ Σάνον με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για την Ελβετία ένας από τους διακριθέντες ήταν ο Σελίμ Φοφανά του Ηρακλή με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 28-12, 41-31, 62-55, 73-64
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.