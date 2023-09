Ντίλον Μπρουκς: Αγαπάς να τον μισείς

Πρόκειται για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του ΝΒΑ. Η εκφορά του λόγου και οι αντιδράσεις του, γίνονται πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων. Αλλά σίγουρα, οι ικανότητες του εντός του παρκέ, τον καθιστούν ως έναν παίκτη που αγαπάς να τον μισείς. Ο λόγος, για τον Ντίλον Μπρουκς.

Σίγουρα όσοι είναι φαν του NBA ή έχουν παρακολουθήσει τον Καναδά στο Mundobasket 2023, το βλέμμα τους έχει «κεντράρει» τον Ντίλον Μπρουκς. Ο περιφερειακός των Χιούστον Ρόκετς -πια-, αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, όχι μόνο για τις υψηλές αποδόσεις του εντός παρκέ αλλά και… εκτός παρκέ.

Φέτος, πραγματοποιεί ένα μεστό Mundobasket 2023, μετρώντας 11 πόντους, έχοντας 66.7% στα δίποντα, 55.6% στα τρίποντα και 72.7% στις βολές. Επίσης, σημειώνει 2.7 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ, 1.7 λάθη και 1.3 κλεψίματα μέσο όρο ανά ματς.

Ωστόσο, μερικές σπουδαίες εμφανίσεις στο μεγαλύτερο εθνικό μπασκετικό ραντεβού, δεν μοιάζουν ικανές για να τον κάνουν πιο... συμπαθή στο κοινό.

Οι αντιδράσεις του, όπως προαναφέραμε, τον καθιστούν για μια μερίδα του φίλαθλου κόσμου, ως έναν από τους πιο αντιπαθητικούς παίκτες της διοργάνωσης. Αιτία; Μα φυσικά η ευθεία αμφισβήτηση στην ποιότητα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Να θυμίσουμε, πως σε ένα παιχνίδι των Λέικερς με τους Γκρίζλις, ο Μπρουκς άνοιξε… γαϊτανάκι με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Έπειτα, λοιπόν, από ένα τρίποντο κόντρα στον «Βασιλιά», ξεκίνησε το trash talking, το οποίο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις εκτός γηπέδου.

Σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Μπρουκς δήλωσε πως ο σταρ των Λέικερς έχει γεράσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν με νοιάζει ο ΛεΜπρόν, έχει γεράσει. Δεν σέβομαι κανέναν μέχρι να έρθει και να μου ρίξει 40».

Δυστυχώς για τον Μπρουκς, το φίλαθλο κοινό της Μανίλα είναι γενικότερα των Φιλιππίνων είναι ιδιαίτερα φίλα προσκείμενο στο ΝΒΑ. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς, έχουν μεγάλο σεβασμό στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ως εκ τούτου, ο 27χρονος δεν μπόρεσε να μην μπει στο στόχαστρο τους.

Dillon Brooks was waiting in the tunnel with boxing gloves after being ejected from Canada vs. Slovenia 🤣



(via @Sportsnet, @CanBball) pic.twitter.com/YRtCnTwjjH