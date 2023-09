Ο Ντίλον Μπρουκς αποβλήθηκε στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου στον προημιτελικό με τη Σλοβενία και περίμενε στα αποδυτήρια φορώντας γάντια του μποξ και ρίχνοντας μπουνιές στον αέρα.

O Καναδάς προκρίθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου έπειτα από τη νίκη επί της Σλοβενίας στον προημιτελικό του Mundobasket 2023 και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Σερβία (8/9, 11:45) με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Καναδοί έκαναν το ξέσπασμά τους στο τρίτο δεκάλεπτο και δεν κοίταξαν πίσω ενώ ο Ντίλον Μπρουκς αποβλήθηκε με αντιθλητικό φάουλ στην πρώτη και με τεχνική ποινή στην τέταρτη περίοδο.

O 27χρονος περιφερειακός, o οποίος πήρε το συμβόλαιο των 80 εκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα χρόνια που του έδωσαν οι Χιούστον Ρόκετς, πήγε στα αποδυτήρια, φόρεσε γάντια του μποξ και έριχνε μπουνιές στον αέρα, περιμένοντας τα υπόλοιπα μέλη του Καναδά μετά τον αγώνα με τη Σλοβενία!

