O Mπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς... καθάρισε τη Λιθουανία με μια φοβερή εμφάνιση και η Σερβία πέρασε άνετα στους 4 του Mundobasket. Δείτε τα καλύτερα του.

Η Σερβία βρίσκεται στις 4 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου, αφού η Λιθουανία δεν μπόρεσε να προβάλει μεγάλη αντίσταση. Και πως να το κάνει όταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πραγματοποιεί τέτοια εμφάνιση. Ο Mπόγκι που πάτησε γκάζι από το ημίχρονο όπου έβαλε 18 πόντους, τελικά τελείωσε με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλέψίματα, 25 στην αξιολόγηση και το απίθανο 69.2% στα σουτ. Με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα του Πέσιτς μπορεί να ονειρεύεται την κορυφή. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς τους Σέρβους. Από τους κορυφαίους παίκτες του Mundobasket, ο Μπογκντάνοβιτς ανεβαίνει τώρα που σφίγγουν τα... γάλατα.

Δείτε την εμφάνιση του

Bogdan Bogdanovic turned in yet another terrific offensive outing to tow Serbia to the Semi-Finals and earn TCL Player of the Game honors 💪



📊 21 PTS | 4 REB | 69.2% FG | 2 STL | 25 EFF#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 | #InspireGreatness pic.twitter.com/i7ze3Rmfjo