Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ήταν... καυτός στο πρώτο ημίχρονο με τους Λιθουανούς.

Φοβερά πράγματα από τον σταρ των Σέρβων στον προημιτελικό κόντρα στη Λιθουανία. Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έκανε ότι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο και έγραψε 18 πόντους, 8/10 σουτ, 6/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ συγκέντρωσε 22 στην αξιολόγηση. Μεγάλος παίκτης, πάντα εμφανίζεται στα ματς που κρίνουν προκρίσεις με τη Σερβία. Όταν πάρει φωτιά ο Μπόγκνταν δεν μπορεί να τον περιορίσει κανείς. Λατρεύει τις μεγάλες στιγμές και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία.

🚨 𝗕𝗢𝗚𝗜 𝗧𝗔𝗞𝗘𝗢𝗩𝗘𝗥 🚨



Bogdanovic came out spitting fire, he is up to 18 points in the first half! 😳 🔥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/UePZ4jPYmr