Μπάτλερ: «Δεν με ενδιαφέρει το Mundobasket»

Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν δείχνει ενδιαφέρον για το Mundobasket, κάτι που δήλωσε ξεκάθαρα.

Η Team USA σε λίγες ώρες (5/9, 15:40) κοντράρεται με την Ιταλία και ψάχνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Mundobasket. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ που δεν είναι στη Μανίλα, είναι ο Τζίμι Μπάτλερ που χαλαρώνει μετά την απαιτητική σεζόν που τελείωσε και οδήγησε τους Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ με απίθανες εμφανίσεις.

Πάντως ο Jimmy Buckets δεν δείχνει να ενδιαφέρεται και πολύ για το Παγκόσμιο και την εξέλιξη του τουρνουά, απαντώντας στο Sportklub. «Δεν θα κάνω κάποιες δηλώσεις. Δεν με ενδιαφέρει το Mundobasket», είπε απλά και ξεκάθαρα. Πάντως να θυμίσουμε πως ο σταρ των Χιτ ήταν μέλος της Team USA που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Jimmy Butler was recently asked about the 2023 FIBA World Cup.



His response: “I’m not making any statements here. I don’t care about the World Cup.”



(via @sportklub, https://t.co/AxkoUBHZOu) pic.twitter.com/GPG4Sx7uJB