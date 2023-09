Δύο χώρες της Βαλτικής βρίσκονται στους 8 του Mundobasket, οι οποίες έχουν το 0.06% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Λιθουανία και Λετονιά έχουν τσεκάρει τα εισιτήρια τους για τη φάση των 8 του Mundobasket. Οι Λιθουανοί κοντράρονται την Τρίτη 5/9 με τους Σέρβους στις 11:45, ενώ η ομάδα του Μπάνκι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γερμανία την Τετάρτη στις 11:45.

Οι δύο χώρες της Βαλτικής δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως αποτελούν δύο από τις πιο fun to watch ομάδες της διοργάνωσης. Όμορφο μπάσκετ, εξαιρετικό spacing φοβερή κυκλοφορίας που κάνουν ορισμένες φάσεις να μοιάζουν τόσο απλές χωρίς να είναι.

Λιθουανία και Λετονία λοιπόν καλύπτουν το 0.06% του πληθυσμού της γης όπως τονίζει η FIBA, αλλά έχουν το 25% του bracket των προημιτελικών. Σίγουρα τα καμάρια της Βαλτικής θα δώσουν τα πάντα για να περάσουν στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του τουρνουά.

Lithuania 🇱🇹 and Latvia 🇱🇻 make up just 0.06% of the world's population, but their basketball teams make up 25% of the last eight.#FIBAWC x #WinForAll https://t.co/rTK7Fmf19K