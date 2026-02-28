Η Ισλανδία επικράτησε στην έδρα της, της Λιθουανίας με 86-85 και τον Έλβαρ Φρίντρικσον να είναι... λυτρωτής στο τελευταίο λεπτό.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έλβαρ Φρλιντρικσον ο οποίος πέτυχε το νικητήριο καλάθι, η Ισλανδία επικράτησε της Λιθουανίας με 86-85 και πανηγύρισε την 2η νίκη της στον όμιλό της.

Το παιχνίδι μέχρι το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου ήταν υπέρ των φιλουξενούμενων (52-68, 30') και όλα έδειχναν πως οι Λιθουανοί θα... αποδράσουν. Οι Ισλανδοί όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Βελτιώνοντας την άμυνά τους και κάνοντας ένα επιθετικό ξέσπασμα με επιμέρους σερί (32-17) στο 4ο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στο ματς και εν τέλει να πάρουν τη νίκη, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου να ευστοχεί σε νικητήριο καλάθι και να δίνει την 2η νίκη στη χώρα του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 43-44, 52-68, 86-85