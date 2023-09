Πρόωρο «αντίο» είπαν από το Mundobasket η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ολοκληρώνουν και εκείνοι την παρουσία τους στη διοργάνωση. Το Gazzetta καταγράφει με τη βοήθεια του Hudl Instat τα πεπραγμένα τους.

Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία αφορά τους ίδιους τους παίκτες οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά με τα εθνικά τους συγκροτήματα. Η άλλη αφορά τις ομάδες τους. Αν μη τι άλλο ούτε «παραγγελιά» να είχε κάνει ο Εργκίν Αταμάν (όπως αντίστοιχα και ο Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό) καθώς θα έχει από εδώ και στο εξής όλους τους παίκτες στην διάθεσή του προκειμένου να δουλέψει και να «μοντάρει» την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έως το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Οι «πράσινοι» είχαν τέσσερις εκπροσώπους στα παρκέ της Ασίας. Τους Ιωάννη Παπαπέτρου και Δημήτρη Μωραΐτη με την Εθνική Ελλάδας, στους οποίους ωστόσο θα μπορούσε να προστεθεί και ο Ντίνος Μήτογλου εάν δεν τραυματιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του Mundobasket, τον Ματίας Λεσόρ με την εθνική Γαλλίας και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Οι Έλληνες μαζί με τον εκπρόσωπο της «ρόχα» κατάφεραν να προχωρήσουν έως και τους «16» της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τον Γάλλο σέντερ ο οποίος είδε τους «τρικολόρ» να περιορίζονται για τις θέσεις 17-32.

Ας δούμε ωστόσο τι έκανε καθένας από αυτούς ξεχωριστά στο φετινό Mundobasket.

Ιωάννης Παπαπέτρου

14.8 πόντοι, 3.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 0.6 κλεψίματα, 0.6 τάπες, 0.6 λάθη

Το ιδανικό σενάριο για τον Ιωάννη Παπαπέτρου θα ήταν να συνδυάσει τη δική του απόδοση και με το τελικό αποτέλεσμα συνολικά της ομάδας.Συγκεκριμένα ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας σκοράροντας 14.8 πόντους κατά μέσο όρο με 56% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 68% στις βολές. Επιπλέον ήταν ο δεύτερος καλύτερος στο ranking με 12.8 μονάδες ανά παιχνίδι, όπως επίσης και 3ος ριμπάουντερ με 3.4 «σκουπίδια». Φυσικά θα έχει να θυμάται το ματς με τη Νέα Ζηλανδία όπου «σμπαράλιασε» το ρεκόρ καριέρας του στην Εθνική με 27 πόντους και 8/15 εντός παιδιάς.

Το Shot Chart του Παπαπέτρου στο Mundobasket

Η προσφορά του στο Mundobasket αποτυπώθηκε και από το γεγονός ότι σημείωνε 1.08 πόντους ανά κατοχή ενώ είχε το δεύτερο καλύτερο USG% της Εθνικής μας, καθώς περνούσε από τα χέρια του, το 25.5% των επιθέσεων της ομάδας. Μάλιστα το 56.9% των επιθετικών του ενεργειών το εκδήλωσε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Με «catch and shoot» έχοντας προσφέρει 20 πόντους σε 14 κατοχές στο σύνολο, με post up παιχνίδι (14 πόντοι σε 12 κατοχές) όπως επίσης και «catch and drive» επιχειρώντας το παιχνίδι από έξω προς τα μέσα με 10 πόντους σε 11 κατοχές.

Δημήτρης Μωραΐτης

2 πόντοι, 1 ασίστ, 0.5 ριμπάουντ, 0.5 κλεψίματα, 1 λάθος

Ο Δημήτρης Μωραΐτης ήταν ουσιαστικά ο 10ος-11ος παίκτης της Εθνικής σε αυτό το Mundobasket. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιορδανία και είχε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο όρο συμμετοχής με 8.9 λεπτά έναντι 6.5 λεπτών του Μάνου Χαζηδάκη. Χρησιμοποιήθηκε τόσο στο «δύο» έχοντας δίπλα του στο παρκέ τον Τόμας Γουόκαπ, όσο -και περισσότερο- στον «άσο». Απέναντι στη Λιθουανία και δη το διάστημα που η Εθνική ήταν ανταγωνιστική, έβγαλε καλές άμυνες και μέτρησε το μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο ματς.

Το Shot Chart του Μωραΐτη στο Mundobasket

Μάλιστα και αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής του είχε το 6ο μεγαλύτερο usage της ομάδας με 18.8%! Ενώ από τις συνολικά 14 κατοχές που έδωσε κατάληξε σε φάση, πρόσθεσε 5 πόντους σε 5 κατοχές ύστερα από pick n roll ως χειριστής της μπάλας και άλλους 3 πόντους με «catch and shoot». Αντίθετα έμεινε στο «μηδέν» σε δύο «hand off» φάσεις, μία προσπάθεια «απομόνωσης», ένα «catch and drive» και δύο «κόψίματα».

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

10.6 πόντοι, 3.4 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 0.6 κλεψίματα, 0.6 τάπες, 1.2 λάθη

Ενδεχομένως οι απαιτήσεις από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ήταν πιο υψηλές για την Ισπανία σε αυτό το Mundobasket. Βέβαια είχε τις καλές, είχε και τις άσχημες στιγμές του στα ματς. Υπήρξαν παιχνίδια που δεν του «βγήκαν» ενώ πλήρωσε το γεγονός ότι φορτωνόταν από νωρίς με φάουλ. Ο Ισπανός φόργουορντ ήταν ο 3ος σκόρερ της ομάδας του με 10.6 πόντους αλλά με μόλις 28% στα τρίποντα ανά 19 λεπτά συμμετοχής και 5ος ριμπάουντερ με 3.6 «σκουπίδια» κατά μέσο όρο. Σίγουρα θα έχει να θυμάται την αναμέτρηση με το Ιράν όπου πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση με 21 πόντους, 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 1/2 βολές.

Το Shot Chart του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο Mundobasket

Μαζί με τον αδερφό του Γουίλι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά το usage της ομάδας και το πόσο περνούσε η μπάλα από τα χέρια τους. Ο Γουίλι μέτρησε 34.4% ενώ ο Χουάντσο ήταν στην 2η θέση της λίστας με 28.3%. Και όπως φάνηκε στην Τζακάρτα όπου πήρε μέρος στην α' και στην β' φάση το συγκρότημα της «ρόχα», ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν αποτελεσματικός με δύο τρόπους. Στο transition παιχνίδι όπου έδωσε στην ομάδα του 12 πόντους σε ισάριθμες κατοχές, αλλά πολύ περισσότερο στο «catch and drive», κάτι που κάνει πολύ συχνά, προσφέροντας 10 πόντους σε 7 κατοχές. Δηλαδή 1.43 πόντους ανά κατοχή! Επίσης είχε άλλους 9 πόντους σε 11 «catch and shoot», 8 πόντους σε ισάριθμα «κοψίματα» στο καλάθι ενώ αντίθετα δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός όσο συνήθως σε off ball κίνηση καθώς σκόραρε μόλις 2 πόντους σε 8 προσπάθειες.

Ματίας Λεσόρ

8 πόντοι, 5.5 ριμπάουντ, 0.5 κλεψίματα, 1.5 λάθος

Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε την τελευταία στιγμή στην Τζακάρτα προκειμένου να ενισχύσει το εθνικό συγκρότημα της Γαλλίας στο Mundobasket. Όπως είναι γνωστό, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και η συμμετοχή του στη διοργάνωση ήταν εξαιρετικά αμφίβολη. Παρόλα αυτά μπόρεσε να δώσει το «παρών» στην ομάδα του Βενσάν Κολέ χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί σε πολλά παιχνίδια. Ειδικά μετά και τον αποκλεισμό της Γαλλίας από τους «16» με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην... ψυχοφθόρο διαδικασία του «17-32».

Το Shot Chart του Λεσόρ στο Mundobasket

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε στα δύο από τα 5 ματς της Γαλλίας. Και πιο συγκεκριμένα απέναντι στην Λετονία και στον Καναδά. Ανά 17.2 λεπτά συμμετοχής μέτρησε κατά μέσο όρο 8 πόντους και 5.5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 78% στα δίποντα (7/9) και 67% στις βολές. Για να το κάνουμε και πιο... ψιλά, ο 28χρονος σέντερ πρόσφερε επτά πόντους σε τέσσερα post up που επιχείρησε σε αυτά τα παιχνίδια, τρεις πόντους σε δύο «κοψίματα» προς το αντίπαλο καλάθι, δύο πόντους ύστερα από pick n roll και ασίστ του Ντε Κολό, ενώ τέλος είχε 2 πόντους με φόλοου και άλλους δύο πόντους στο transition.

Το Mundobasket 2023 είναι στο Gazzetta.gr

Το Mundobasket 2023 και όλη η δράση από το μεγάλο μπασκετικό γεγονός με την εγκυρότητα του Gazzetta.gr! Αγωνιστικά νέα από την Εθνική Μπάσκετ και όλες τις ομάδες, πρόγραμμα και αποτελέσματα αγώνων σε συνεχή ροή ειδήσεων για να μη χάσετε στιγμή από τα όσα συμβαίνουν στο Mundobasket 2023!