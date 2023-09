Οι Λιθουανία μπήκε... αγριεμένη στο παρκέ κόντρα στις ΗΠΑ, έχοντας μια απίστευτη ευστοχία πίσω από τη γραμμή του τρίποντου, μετρώντας 9/9 μέχρι το 15'.

Στην κυριολεξία... τρομακτικό δεκάλεπτο για τις ΗΠΑ, αφού είδε τη Λιθουανία να παίρνει προβάδισμα 19 πόντων στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (12-31).

Το αξιομνημόνευτο είναι πως για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, οι Λιθουανοί χρειάστηκαν να πετύχουν 6/6 τρίποντα στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ το σερί έφτασε μέχρι και το 9/9 στα μέσα της επόμενης περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, από ένα τρίποντο πέτυχαν οι Γιοκουμπάιτις, Σεντεκέρσκις, Βαλαντσιούνας, Κουζμίνσκας και Μοτιεγιούνας. Ενώ από δύο τρίποντα είχαν οι Ντίμσα και Καρινιάουσκας.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, μέχρι και το 15' είχαν μετρήσει 3/10 τρίποντα, όντας πίσω στο σκορ με 29-46.

