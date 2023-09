Ο Τζο Ινγκλς πάσαρε πίσω από το κέντρο και ο Ματίς Τάιμπουλ τελείωσε τη φάση με ένα απίθανο φόλοου στον αγώνα της Αυστραλίας με τη Γεωργία.

Η Αυστραλία αντιμετωπίζει τη Γεωργία στον τελευταίο αγώνα των δυο ομάδων που θέλουν να κλείσουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο Mundobasket 2023, μένοντας εκτός προημιτελικών στον όμιλο που συμμετέχουν επίσης η Γερμανία και η Σλοβενία.

Οι Αυστραλοί έκαναν επιμέρους σκορ 31-20 στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 54-37 έχοντας ως πρώτο σκόρερ σε αυτό το διάστημα τον Πάτι Μιλς (16π.) ενώ η συνεργασία των Τζο Ινγκλς - Ματίς Τάιμπουλ έβγαλε ένα πολύ όμορφο highlight στην Okinawa Arena.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, ο Ινγκλς πάσαρε πίσω από το κέντρο και ο Τάιμπουλ έσωσε τη φάση, σκοράροντας με φόλοου για το 31-19 των Αυστραλών που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Yeah, don't know how you did that either Matisse 🤷‍♂️ #FIBAWC x #WinForAustralia 🇦🇺 pic.twitter.com/x6oXoieQ2s