Η νίκη της Ελλάδας επί της Νέας Ζηλανδίας άφησε εκτός της φάσης των «16» τους Tall Blacks και παράλληλα, έστειλε την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Παρίσι το 2024.

Η Ελλάδα τσέκαρε το εισιτήριό της για τις 16 καλύτερες ομάδες του Mundobasket 2023, επικρατώντας της Νέας Ζηλανδίας στην τελευταία αγωνιστική της α' φάσης.

Έτσι η ελληνική ομάδα θα πλαισιώσει την Team USA, τη Λιθουανία και το Μαυροβούνιο στον νέο όμιλο που σχηματιστήκε στη φάση των «16», διεκδικώντας απέναντι στις δυο τελευταίες την πρόκριση στα προημιτελικά.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Ζηλανδία, θα δώσει αγώνες κατάταξης με την Αίγυπτο και το Μεξικό για τις θέσεις 17-32. Με την ήττα της Νέας Ζηλανδίας από την Ελλάδα, η Αυστραλία εξασφάλισε αυτόματα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν το διάστημα 27 Ιουλίου - 11 Αυγούστου 2024 στο Παρίσι.

Και αυτό γιατί η Αυστραλία προκρίθηκε στη φάση των «16» (σ.σ. θα παίξει με τις Γεωργία, Σλοβενία), τερματίζοντας ψηλότερα στο Μουντομπάσκετ από τη ζώνη της FIBA Oceania σε σχέση με τη Νέα Ζηλανδία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες βρίσκεται ήδη η Γαλλία που απέτυχε παταγωδώς στο Mundobasket 2023 όμως έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή ως διοργανώτρια των Αγώνων.

Congratulations to Australia, who have confirmed 2024 Olympic qualification at the @FIBAWC ✅



After breaking through for 𝗥𝗢𝗦𝗘 𝗚𝗢𝗟𝗗 in Tokyo, the Boomers will be looking to level up ⬆️ in Paris.#FIBAWC x #WinForAustralia 🇦🇺 pic.twitter.com/A9Fcu9F6YS