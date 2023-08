Ο Πάολο Μπανκέρο μάγεψε το πλήθος στην αναμέτρηση της Ιορδανίας κόντρα στις ΗΠΑ.

Η Team USA συνεχίζει αήττητη στο Mundobasket, αφού τελείωσε την πρώτη φάση με 3/3 στον όμιλο και προετοιμάζεται για τον γύρο των 16, εκεί όπου θα μπει πάλι σε όμιλο και θα μεταφέρει τρεις νίκες. Κόντρα στην Ιορδανία, ο Μπανκέρο μας έδειξε την ποιότητα, βγάζοντας μια πανέμορφη φάση. Ο Καμ Τζόνσον του έδωσε τη μπάλα και ενώ εκείνος βρισκόταν στον αέρα, έκανε ball fake που το... έφαγε ο αντίπαλος και έτσι δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει.

You can cross out 'fake-out on the dunk' out of your #FIBAWC bingo card.



Paolo Banchero is nice. pic.twitter.com/WuMXEhXIMp