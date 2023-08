Η Γερμανία συνεχίζει αήττητη στο Μουντομπάσκετ, επικρατώντας της Φινλανδίας με σκορ 101-75 και κάνοντας το 3/3 στο Group E πριν από τη φάση των «16».

Η Γερμανία διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στο Mundonasket 2023, επικρατώντας της Φινλανδίας με σκορ 101-75 στην Okinawa Arena.

Έτσι η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ έκανε το 3/3 στο Group E και πλέον στρέφεται στη φάση των «16», κουβαλώντας τις τρεις νίκες στον νέο όμιλο που θα σχηματιστεί με τον νικητή του αγώνα Αυστραλία - Ιαπωνία (29/8, 14:10) και τις δυο ομάδες που θα προκριθούν από το Group F (Σλοβενία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γεωργία, Βενεζουέλα).

Όσον αφορά τη Φινλανδία, θα δώσει αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 17-32, κλείνοντας χωρίς νίκη τις υποχρεώσεις της στην α' φάση της διοργάνωσης.

Dennis Schroder has scored in double-digits in each of his 8 #FIBAWC games with Germany. #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/TLECcm01Pj