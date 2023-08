Ο Κέντρικ Πέρι μάγεψε με την πάσα του κόντρα στην Αίγυπτο.

Θέαμα μοιράζει κόντρα στην Αίγυπτο ο Κέντρικ Πέρι. Ο παίκτης του Μαυροβουνίου και πρώην του Παναθηναϊκού μοίρασε μια φοβερή ασίστ πίσω από την πλάτη στον Ράντοντσιτς που δεν δυσκολεύτηκε να τελείωσε τη φάση.

Απολαύστε τον Πέρι

Call him 'Kendrick Perrić' for the next couple of weeks. 🧙‍♂️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/5aQDCMRRrZ