Η Βραζιλία διέλυσε το Ιράν με 100-59, αλλά έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον Ραούλ Νέτο, ο οποίος αποχώρησε με φορείο!

Η Βραζιλία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στο Ιράν (100-59) στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Mundobasket 2023. Προηγήθηκε με 33-12 στο τέλος της 1ης περιόδου, κυριαρχώντας σε όλο το μήκος και πλάτος του παρκέ.

Συνέχισε με αμείωτο ρυθμό για το 57-25 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το ματς κύλησε με σε αυτό το μοτίβο μέχρι το φινάλε.

Για τη Βραζιλία θα ήταν μία υπέροχη εκκίνηση, αν έλειπε ο σοβαρός τραυματισμός του Ραούλ Νέτο! Ο Βραζιλιάνος σε μία προσπάθεια τραυματίστηκε στο πόδι, με το σκορ στο 62-25 και αποχώρησε με φορείο!

Raul Neto was carried off on stretcher by medical team at the start of the 3rd quarter against 🇮🇷 Iran.



Stay strong, Raul! 🙏#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/7RkAGFJNN5