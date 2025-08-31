FIBA AmeriCup: Η Βραζιλία απέκλεισε με ανατροπή τις ΗΠΑ και... έφυγε για τελικό με την Αργεντινή
Στα παιχνίδια των ημιτελικών του FIBA AmeriCup, η team USA φαινόταν να έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία καθώς στο τέλος της τρίτης περιόδου βρισκόταν μπροστά με 68-58. Παρά αυτό το προβάδισμα και το γεγονός ότι η πρόκριση στον μεγάλο τελικό ήταν στο... τσεπάκι τους, στο τελευταίο δεκάλεπτο, με επί μέρους 34-9, η Βραζιλία έκανε μία μεγάλη ανατροπή και πήρε την πρόκριση με σκορ 92-77.
Ο Γιάγκο Ντος Σάντος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους νικητές, έχοντας σημειώσει 25 πόντους με 12 ασίστ, 20 πόντους είχε ο Μπρούνο Καμπόκλο, 18 ο Λούκας Ντίαζ και 13 ο Τζορτζίνιο Ντε Πάουλα.
Από την πλευρά των ΗΠΑ, στους 22 πόντους έφτασε ο Λάνγκστον Γκάλογουεϊ, 13 είχε ο Τζαβόντε Σμαρτ ενώ με 11 ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο Τζέριαν Γκραντ.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 38-52, 58-68, 92-77
Καναδάς - Αργεντινή 73-83: Κυριαρχία
Στον έτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Αργεντινή επέβαλλε από νωρίς τον ρυθμό της (επί μέρους πρώτου δεκαλέπτου 24-9) και κατάφερε να φτάσει στη νίκη κόντρα στον Καναδά με 83-73.
Ο Χοσέ Βιλντόζα τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους ενώ ο Γκονζάλο Κορμπαλάν είχε 12 με 11 ριμπάουντ για τους νικητές. Από την πλευρά των ηττημένων, ξεχώρισε ο Μάρκους Καρ με 16 πόντους, 15 είχε ο Τρε Μπελ Χέινς και 14 ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε.
Τα δεκάλεπτα: 9-24, 29-46, 45-68, 73-83
Αργεντινή και Βραζιλία για τον τίτλο
Ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Καναδά και τις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για απόψε (31/8) στις 23:40 ενώ στις 3:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας, το παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία για τον τίτλο του FIBA AmeriCup, σε έναν αγώνας... κλασικό ντέρμπι λατινικής Αμερικής.
