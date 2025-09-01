AmeriCup, Αργεντινή - Βραζιλία 47-55: Επέστρεψε στην κορυφή μετά από 16 χρόνια με MVP Ντος Σάντος
Η Βραζιλία ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Αμερικής, κατακτώντας το FIBA AmeriCup 2025 στη Νικαράγουα. Σε έναν τελικό που έσπασε κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ παραγωγικότητας (30% εντός παιδιάς η Αργεντινή και 33% η Βραζιλία), η ομάδα του Αλεξάνταρ Πέτροβιτς λύγισε την Αργεντινή με σκορ 55-47, πανηγυρίζοντας τον 5ο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση και την 12η συνολική της παρουσία σε βάθρο.
Το παιχνίδι μπήκε στην ιστορία ως ο πιο «φτωχός» τελικός της διοργάνωσης, με τους 102 συνολικούς πόντους να αποτελούν νέο χαμηλό ρεκόρ, ενώ οι 55 της Βραζιλίας είναι οι λιγότεροι που έχει πετύχει ποτέ πρωταθλήτρια ομάδα στο AmeriCup.
BRAZIL BACK ON TOP! 🏆 #AmeriCup pic.twitter.com/QOxBJ2MsKJ— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 1, 2025
Η επιστροφή της στον θρόνο έρχεται έπειτα από 16 χρόνια αναμονής, ενώ απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιάγκο Ντος Σάντος, που αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης, αλλά και μέρος της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά την οποία συμπλήρωσαν οι Καμπόκλο, Χουάν Φερνάντες (Αργεντινή), Τζαβόντε Σμαρτ (ΗΠΑ) και Κάισον Τζορτζ (Καναδάς). Ο εκρηκτικός γκαρντ ολοκλήρωσε τον τελικό με 14 πόντους και 5 ασίστ. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Μπρούνο Καμπόκλο (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ο Ντεοντάτο (9 π.) και ο Μπενίτε (8 π. με δύο τρίποντα).
Από την πλευρά της Αργεντινής, ξεχώρισε ο Φρανσίσκο Κάφαρο με 11 πόντους, ενώ ο Λούκα Βιλντόζα πρόσθεσε 8.
Vildoza para 333! 💪😤 #AmeriCup pic.twitter.com/A0OurNUHEK— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 1, 2025
Την αναμέτρηση παρακολούθησε από κοντά και ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.
