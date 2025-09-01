Με όπλα τη σκληρή άμυνα και τον MVP Γιάγκο Ντος Σάντος, η Βραζιλία νίκησε την Αργεντινή με 55-47 στον χαμηλότερο σε σκορ τελικό της ιστορίας και κατέκτησε τον 5ο τίτλο της στο FIBA AmeriCup.

Η Βραζιλία ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Αμερικής, κατακτώντας το FIBA AmeriCup 2025 στη Νικαράγουα. Σε έναν τελικό που έσπασε κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ παραγωγικότητας (30% εντός παιδιάς η Αργεντινή και 33% η Βραζιλία), η ομάδα του Αλεξάνταρ Πέτροβιτς λύγισε την Αργεντινή με σκορ 55-47, πανηγυρίζοντας τον 5ο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση και την 12η συνολική της παρουσία σε βάθρο.

Το παιχνίδι μπήκε στην ιστορία ως ο πιο «φτωχός» τελικός της διοργάνωσης, με τους 102 συνολικούς πόντους να αποτελούν νέο χαμηλό ρεκόρ, ενώ οι 55 της Βραζιλίας είναι οι λιγότεροι που έχει πετύχει ποτέ πρωταθλήτρια ομάδα στο AmeriCup.

Η επιστροφή της στον θρόνο έρχεται έπειτα από 16 χρόνια αναμονής, ενώ απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιάγκο Ντος Σάντος, που αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης, αλλά και μέρος της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά την οποία συμπλήρωσαν οι Καμπόκλο, Χουάν Φερνάντες (Αργεντινή), Τζαβόντε Σμαρτ (ΗΠΑ) και Κάισον Τζορτζ (Καναδάς). Ο εκρηκτικός γκαρντ ολοκλήρωσε τον τελικό με 14 πόντους και 5 ασίστ. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Μπρούνο Καμπόκλο (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ο Ντεοντάτο (9 π.) και ο Μπενίτε (8 π. με δύο τρίποντα).

Από την πλευρά της Αργεντινής, ξεχώρισε ο Φρανσίσκο Κάφαρο με 11 πόντους, ενώ ο Λούκα Βιλντόζα πρόσθεσε 8.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε από κοντά και ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.