Η Γερμανία ήταν άξια αντίπαλος, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο η Team USA έδειξε τα «δόντια» της και πήρε μια δύσκολη νίκη, λίγα εικοσιτετράωρα πριν το Mundobasket 2023.

Σπουδαίο ματς πραγματοποιήθηκε με οικοδεσπότες τους Αμερικανούς και φιλοξενούμενους τους Γερμανούς. Η Γερμανία για τρία δεκάλεπτα ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική.

Οι Γερμανοί βρέθηκαν μέχρι και στο +16 (71-55), αλλά από 'κει και έπειτα, έδρασαν για τις ΗΠΑ οι Μπράνσον και Χαλιμπέρτον. Ο γκαρντ των Πέισερς με 11 συνεχόμενους πόντους, κατάφερε και έφερε τη διαφορά στο τρίποντο (71-84 στο 30').

Μόνο ο Μπράνσον δεν ήταν αρκετός, με την ομάδα του Χέρμπερτ να δείχνει ικανή να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ο Έντουαρντς, όμως, είχε διαφορετική άποψη για την τελική έκβαση του παιχνιδιού. Με δικό του τρίποντο, ισοφάρισε σε 86-86, ενώ ο Μπρίτζες έβαλε μπροστά τις ΗΠΑ (89-86).

Mikal sinks it for the lead!



